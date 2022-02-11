Происшествия

Продавец псковского магазина в очередной раз продала алкоголь подростку

Продавец одного из магазинов в деревне Подборовье-3 Псковского района в очередной раз продала алкоголь несовершеннолетнему. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«11 февраля около 13.00 в местном магазине продавец продала более литра алкоголя несовершеннолетнему молодому человеку. Причем ранее она уже была подвергнута административному наказанию за аналогичное правонарушение», - говорится в сообщении ведомства. Обстоятельства произошедшего уточняются.

В полиции напомнили, что административная ответственность за употребление алкоголя несовершеннолетним наступает с 16 лет. До исполнения указанного возраста к административной ответственности привлекаются родители подростка. Помимо административной ответственности, несовершеннолетнему за распитие спиртных напитков грозит постановка на учет в отделе полиции по месту проживания и в наркологическом диспансере. Информация об административном правонарушении и о постановке на учет предоставляется в учебное заведение.