Происшествия

В районе улицы Венской под Псковом пропал пенсионер

Пожилого мужчину разыскивают в Псковском районе. Об этом сообщается в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Жесть по-псковски»

92-летний пскович пропал в районе дома №8 на улице Венской в деревне Борисовичи. Предположительно, он сел в машину синего или серого цвета, похожую на «Дэу Матиз». Отмечается, что пропавший не ориентируется, с собой у него могла быть небольшая сумма денег.

Пенсионер был одет в синюю куртку со светоотражающей полосой на спине, брюки синего или черного цвета, черные «дутые»» сапоги и черную вязаную шапку.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят обратиться по телефону: 8 921 219 46 45 (Алена).