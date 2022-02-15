Происшествия

Жилой дом загорелся в Плюссе из-за короткого замыкания

Жилой дом на улице Скворцова горел в поселке Плюсса днем 16 февраля. Об этом сообщается в группе газеты «Плюсский край» в соцсети «ВКонтакте».

В 11:11 на телефон экстренной службы поступило сообщение о возгорании двухквартирного жилого дома. В результате пожара полностью выгорела веранда одной из квартир, повреждена стена на площади около 12 квадратных метров, а также кровля над этой квартирой. Другая квартира не пострадала, сообщил главный государственный инспектор по пожарному надзору и профилактической работы по Плюсскому и Стругокрасненскому районам Владимир Егоркин.

По его словам, наиболее вероятная причина возникновения пожара – короткое замыкание электропроводки на веранде квартиры, где и началось возгорание. Погибших и пострадавших нет, добавил инспектор.