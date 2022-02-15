Происшествия

Жительница Новосокольников попросила суд не наказывать строго избившего ее супруга

Жительница Новосокольников в суде попросила строго не наказывать избившего и угрожавшего ее убить супруга. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Мировой суд Новосокольнического района установил, что 25 декабря 2021 года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения поссорился с супругой. Мужчина нашел в квартире деревянный брусок, демонстрируя который, крикнул женщине, что убьет ее. В подтверждение своей угрозы он нанес потерпевшей два удара по голове.

Учитывая обстоятельства происходящего, угрозу женщина восприняла реально, испытала чувство страха за свою жизнь, говорится в сообщении.

Подсудимый полностью признал себя виновным в совершении преступления. Дело рассмотрели в особом порядке судебного разбирательства. Потерпевшая просила проявить снисхождение к подсудимому и строго его не наказывать.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 9 месяцев условно с испытательным сроком 1 год.