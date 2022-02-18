Происшествия

В Псковской области сотрудники ФСБ пресекли перемещение крупной партии наркотиков

Сотрудники псковского управления ФСБ выявили и пресекли канал незаконного перемещения через границу крупной партии наркотических веществ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

Установлено, что двое жителей Великих Лук намеревались через таможенный пост МАПП «Убылинка» незаконно переместить на территорию России наркотическое вещество - гашиш - в особо крупном размере. Однако во время пограничного контроля в багажном отсеке автомобиля, на котором преступники собирались пересечь границу, сотрудники ПУ ФСБ обнаружили и изъяли свыше 97 килограммов гашиша в виде 995 спрессованных плиток, упакованных в 101 сверток.

В результате Печорский районный суд признал злоумышленников виновными в совершении преступлений по части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), по пункту «б» части 4 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств с применением насилия к лицу, осуществлявшего таможенный контроль), по части 3 статьи 30 УК РФ (умышленные действия лица непосредственно направленные на совершение преступления), а также по части 5 статьи 33 УК РФ (пособничество в покушении на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

Мужчинам назначили наказание в виде лишения свободы на 8 лет и 8 лет 6 месяцев в колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу.