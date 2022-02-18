Происшествия

За сбыт фальшивых денег жителя Псковской области заключили под стражу

Дедовичский районный суд рассмотрел постановление старшего следователя о возбуждении ходатайства о заключении под стражу мужчины, обвиняемого в сбыте фальшивых денег. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Из материалов ходатайства следует, что злоумышленник приобрел поддельные банкноты номиналом 5 000 рублей для дальнейшего сбыта на территории Псковской области. Их он хранил при себе. Так, 15 февраля мужчина с соучастником выехали в поселок Дедовичи, где в двух магазинах оплатили товар фальшивыми купюрами.

Обвиняемый в совершении преступления по части 1 статьи 186 УК РФ возражал против стражи, указал, что он не намерен скрываться от следствия и суда, а также оказывать давление на других лиц, проходящих по делу. Суд ходатайство удовлетворил. Срок меры - 15 апреля 2022 года включительно. Постановление суда пока в законную силу не вступило.