Происшествия

В Островском районе ввели карантин по бешенству из-за зараженного енота

В Островском районе ввели карантин по бешенству, сообщили в официальном телеграм-канале Псковской области.

Зараженное животное выявили на территории личного подворья в деревне Рублево Островского района. Енот пробрался во двор, где его загрызла собака. На вид животное было абсолютно здоровым, однако хозяин подворья обратился к ветеринарным специалистам, которые отобрали патологический материал и доставили в лабораторию. В результате исследований специалисты установили бешенство.

Собака бешенством заразиться не успела. Она провела на карантине 10 дней, затем ее привили.

На территории личного подворья и прилегающей территории в радиусе до одного километра ввели 60-дневный карантин. Там проводятся все необходимые мероприятия по профилактике среди домашних животных.