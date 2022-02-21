Происшествия

Псковский экс-военнослужащий получил условное лишение свободы за избиение мужчины

Псковский гарнизонный военный суд огласил приговор в отношении бывшего военнослужащего, избившего мужчину. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что 15 сентября 2021 года на строительной площадке в Пскове злоумышленник во время ссоры несколько раз ударил потерпевшего по лицу и телу, причинив тяжкий вред здоровью.

Подсудимый свою вину в совершении преступления по части 1 статьи 111 УК РФ не признал.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 4 года условно с испытательным сроком 3 года. Приговор суда в законную силу пока не вступил.