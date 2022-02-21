Происшествия

Сигареты и алкоголь почти на 300 тысяч рублей изъяли псковские таможенники

1272 пачки сигарет без акцизных марок Российской Федерации и 105 литров алкоголя без необходимой разрешительной документации обнаружили таможенники в магазине города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

В торговой точке, принадлежащей псковскому индивидуальному предпринимателю, сотрудники таможни на прилавках и в складских помещениях нашли табачные изделия белорусского производства. Продукцию стоимостью более 135 тысяч рублей изъяли из торгового оборота.

На алкогольную продукцию стоимостью более 163 тысяч рублей сотрудники территориального подразделения УМВД России наложили арест.