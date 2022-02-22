Происшествия

В Пскове мужчину задержали за кражу алкоголя и энергетика

Мужчину задержали в Пскове по подозрению в краже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

22 февраля находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение о том, что в магазине на Октябрьском проспекте произошла кража. Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 51-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала бутылку коньяка и бутылку энергетического напитка.

Для дальнейшего разбирательства мужчину передали сотрудникам полиции.