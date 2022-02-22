Происшествия

Жителя Плюсского района наказали за избиение знакомого битой

Прокурор Плюсского района поддержал обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, избившего знакомого деревянной битой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Летом прошлого года пьяный мужчина несколько раз ударил знакомого по левой ноге деревянной битой. В результате потерпевший получил закрытый перелом, это повреждение расценивается как вред здоровью средней тяжести и влечет за собой длительное расстройство здоровья на более 3 недель.

Стругокрасненский районный суд признал злоумышленника виновным в совершении преступления по пункту «з» части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 2,5 года условно с испытательным сроком на 2 года.