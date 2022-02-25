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В Пскове 22-летнюю девушку задержали по подозрению в краже

25.02.2022 10:27|ПсковКомментариев: 0

Девушку задержали в Пскове по подозрению в краже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области. 

24 февраля находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение, что из магазина на Рижском проспекте совершена кража. Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 22-летнюю псковичку, которая похитила из торгового зала продукты.

Для дальнейшего разбирательства девушку передали сотрудникам полиции.

Теги: #кража #Росгвардия #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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