Происшествия

Мошенники довезли женщину до банка в Великих Луках и обогатились на 200 тысяч рублей

В Новосокольниках мошенники заказали такси для местной жительницы, чтобы она взяла кредит в Великих Луках и перевела им деньги. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 22 февраля женщине 1981 года рождения, позвонили неизвестные лица, которые представились сотрудниками банка и правоохранительных органов. Они сообщили, что некие злоумышленники намерены незаконно оформить на нее кредит. Чтобы избежать этого, горожанке посоветовали самой взять кредит и перечислить деньги на указанный счет.

Женщина доверилась звонившим, которые прислали за ней такси, и поехала в Великие Луки. Здесь гражданка оформила кредит и через банкомат перевела около 200 тысяч рублей мошенникам. Когда потерпевшая поняла, что стала жертвой злоумышленников, она обратилась за помощью в полицию.

Сейчас по факту произошедшего возбудили уголовное дело. Ведется расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.