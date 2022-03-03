Происшествия

В двух псковских организациях выявили фальшивые купюры

Две фальшивые купюры обнаружили полицейские в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

2 марта тысячерублевую банкноту с признаками подделки выявили в одной из организаций Пскова, а 3 марта в финансовом учреждении обнаружили фальшивую купюру достоинством в пять тысяч рублей. В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела.

В этой связи полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять денежные знаки, а также пользоваться специальным оборудованием.

При обнаружении поддельной купюры, необходимо запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщить в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону: 02, рекомендуют в УМВД.