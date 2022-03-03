Происшествия

Зацепера из Дно сняли с поезда по дороге к возлюбленной

Зацепера из Дно сняли с поезда по дороге к возлюбленной. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СЗФО

Нарушителем стал 17-летний житель города Дно. Он пытался добраться до станции Новосокольники, чтобы встретиться с любимой девушкой в Великих Луках. Так как денег на билет у него не было, он решил ехать в пространстве между вагонами поезда.

Полицейские провели с правонарушителем профилактическую беседу и еще раз напомнили об опасности подобного передвижения. В погоне за бесплатным проездом молодой человек рисковал свой жизнью и здоровьем.

Также на дновца составили протокол об административном правонарушении по статье 11.17 КоАП РФ.