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Против продавшего чужие инструменты жителя Дедович возбудили уголовное дело

14.03.2022 08:45|ПсковКомментариев: 0

Против продавшего чужие инструменты жителя Дедович возбудили уголовное дело. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Установлено, что житель поселка Дедовичи в феврале узнал, что его знакомый похитил инструменты. Об этом знакомый сам рассказал мужчине и принес в его дом украденное. После этого житель Дедович продал инструменты третьим лицам и получил за это 1850 рублей.

Уголовное дело против мужчины возбудили по признакам преступления по части 1 стати 175 УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает наказание, в том числе, в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Теги: #уголовное дело #прокуратура #дедовичский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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