Происшествия

Против продавшего чужие инструменты жителя Дедович возбудили уголовное дело

Против продавшего чужие инструменты жителя Дедович возбудили уголовное дело. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Установлено, что житель поселка Дедовичи в феврале узнал, что его знакомый похитил инструменты. Об этом знакомый сам рассказал мужчине и принес в его дом украденное. После этого житель Дедович продал инструменты третьим лицам и получил за это 1850 рублей.

Уголовное дело против мужчины возбудили по признакам преступления по части 1 стати 175 УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает наказание, в том числе, в виде лишения свободы на срок до 2 лет.