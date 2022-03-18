Происшествия

Росгвардейцы задержали 55-летнюю женщину за кражу одежды в Великих Луках

Росгвардейцы в Пскове и Великих Луках задержали подозреваемых в кражах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по региону.

Так, 17 марта в 13.00 экипажу группы задержания поступило сообщение, что в магазине на улице Щорса сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 55-летнюю женщину, которая похитила из торгового зала одежду.

В этот же день в Пскове около 16.00 в магазине на улице Труда сотрудники Росгвардии задержали 25-летнего молодого человека, который пронес через кассу кондитерские изделия, не заплатив за них.

Сейчас для дальнейшего разбирательства граждан передали сотрудникам полиции.