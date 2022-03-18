Происшествия

В Пыталово мужчина подозревается в убийстве на почве ревности

В убийстве на почве ревности обвиняется житель поселка Пыталово. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

18 марта в одной из квартир в Пыталово полицейские обнаружили тело 49-летнего мужчины с колото-резаным ранением брюшной полости.

По предварительным данным следствия, преступление совершил 45-летний хозяин жилища, который в ночь на 18 марта распивал спиртные напитки в компании сожительницы и гостя. Приревновав возлюбленную, он схватил нож и ударил мужчину в живот, а женщине нанес множественные резаные раны.

В настоящее время подозреваемого задержали, ведется следствие, говорится в сообщении.