Происшествия

Житель Куньинского района зарезал собутыльника и пошел под суд

Прокурор Куньинского района утвердил обвинение в отношении местного жителя, убившего знакомого ножом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре региона.

Следствие установило, что летом 2021 года мужчина распивал спиртные напитки вместе со своим знакомым. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве внезапно возникшей личной неприязни он умышленно нанес потерпевшему не менее четырех ударов ножом в голову, грудь и плечо. В результате пострадавший умер.

Уголовное дело направили в Великолукский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция части 1 статьи 105 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.