Происшествия

Житель Островского района выиграл в рулетку наркотик и оказался в суде

Суд вынес приговор в отношении жителя Островского района, которого обвиняли в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотика в значительном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

9 ноября подсудимый, используя сеть «Интернет», выиграл в рулетку наркотик. После выигрыша на используемый аккаунт пришла фотография места «закладки», которая находилась в лесном массиве деревни Подборовье Псковского района, а также ее координаты. Там мужчина забрал наркотик массой не менее 0,41 грамма, после чего он стал хранить у себя полимерный пакет с покупкой. Наркотик у него обнаружили и изъяли в ходе осмотра сотрудниками полиции.

В судебном заседании подсудимый согласился с предъявленным ему обвинением, дело рассмотрели в особом порядке. Приговором суда мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на срок 8 месяцев условно с испытательным сроком 6 месяцев. Приговор в настоящее время в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.