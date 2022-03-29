Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Зачем подавать показания, напомнил «Псковэнергосбыт»
Главней всего погода в доме
Клиника косметологии нового поколения преображает псковичей
курс на отдых
Тест-драйв ПЛН Geely Coolray
о рынке недвижимости
Сэкономить на бумаге призвал «Псковэнергосбыт»
Топ учебных заведений для псковских выпускников. ЛОНГРИД
Господин Рейтингомер
сахарная лихорадка
сравниваем цены на продукты
 
 
 
ещё Происшествия 29.03.2022 14:020 Себежанин убил сожительницу и ударил ножом ее ребенка 30.03.2022 09:350 Псковских «закладчиков» будут судить за совершение 275 преступлений 30.03.2022 09:180 Житель Островского района выиграл в рулетку наркотик и оказался в суде 30.03.2022 08:530 Пропавшую в ноябре псковичку нашли мертвой 30.03.2022 07:390 Автомобиль «Рено» сгорел в Красногородске 29.03.2022 15:000 Троих похитителей рельсов наказали в Порховском районе
 
 
 
Самое популярное 27.03.2022 11:450 Михаил Ведерников сообщил о похоронах пяти военнослужащих из Псковской области 25.03.2022 12:095 Володин опроверг сообщения о смерти Жириновского 25.03.2022 15:290 Администрацию Псковской области переименуют не позднее 1 июня 25.03.2022 11:510 СМИ: Владимир Жириновский умер в возрасте 75 лет 28.03.2022 17:164 Бывший псковский следователь объявлен в розыск
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Житель Островского района выиграл в рулетку наркотик и оказался в суде

30.03.2022 09:18|ПсковКомментариев: 0

Суд вынес приговор в отношении жителя Островского района, которого обвиняли в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотика в значительном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области. 

9 ноября подсудимый, используя сеть «Интернет», выиграл в рулетку наркотик. После выигрыша на используемый аккаунт пришла фотография места «закладки», которая находилась в лесном массиве деревни Подборовье Псковского района, а также ее координаты. Там мужчина забрал наркотик массой не менее 0,41 грамма, после чего он стал хранить у себя полимерный пакет с покупкой. Наркотик у него обнаружили и изъяли в ходе осмотра сотрудниками полиции.

В судебном заседании подсудимый согласился с предъявленным ему обвинением, дело рассмотрели в особом порядке. Приговором суда мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на срок 8 месяцев условно с испытательным сроком 6 месяцев. Приговор в настоящее время в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.

Теги: #остров #наркотики #суд
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Волнует ли вас курс рубля по отношению к доллару/евро? Следите за курсом?
В опросе приняло участие 197 человек
30.03.2022, 10:030 Операторам связи разрешили не хранить трафик общедоступных теле- и радиоканалов 30.03.2022, 09:470 Три человека пострадали при опрокидывании внедорожника в Островском районе 30.03.2022, 09:430 Сокращенную рабочую неделю предложили ввести в РФ для сохранения рабочих мест 30.03.2022, 09:350 Псковских «закладчиков» будут судить за совершение 275 преступлений
30.03.2022, 09:310 Пассажирка пострадала при столкновении автомобилей в псковском дворе 30.03.2022, 09:180 Житель Островского района выиграл в рулетку наркотик и оказался в суде 30.03.2022, 09:050 Вакансии специалиста по тестированию игр и агронома отрыты в Псковской области 30.03.2022, 08:530 Пропавшую в ноябре псковичку нашли мертвой
30.03.2022, 08:461 Бывший сотрудник «Яндекса» запускает в России еще один аналог Instagram* 30.03.2022, 08:310 День прогулки по парку отмечают 30 марта 30.03.2022, 08:160 В России предлагают ввести скидку до 150 тысяч рублей на отечественные автомобили 30.03.2022, 07:550 Власти объяснили, почему убирают таксофоны в псковских деревнях
30.03.2022, 07:390 Автомобиль «Рено» сгорел в Красногородске 30.03.2022, 07:195 Минпромторг зафиксировал падение продаж сахара на 21% 30.03.2022, 07:002 Экономисты предложили создать в России новую платежную единицу 29.03.2022, 22:100 Участники псковского кинофестиваля посетили киностудию «Ленфильм»
29.03.2022, 22:000 «Гонки по вертикали»: Крестовый поход на оппозицию, новая эмиграция и партии перед выборами-2022 29.03.2022, 21:503 На службу в ОМОН приглашают жителей Псковской области 29.03.2022, 21:350 Псковичи получили консультацию специалистов Росреестра во время «горячей линии» 29.03.2022, 21:230 На состояние дороги, бани и системы водоснабжения обратили внимание Александра Котова жители Струг Красных
29.03.2022, 21:100 Художественная выставка «Матрица цвета» откроется в Пскове 29.03.2022, 20:502 Ход реконструкции улицы Леона Поземского проконтролировал Борис Елкин 29.03.2022, 20:330 Псковские медики начали переходить на аналоги дефицитных лекарств 29.03.2022, 20:300 Более 90% жителей СЗФО заявили, что постоянный стресс на работе способствует увольнению
29.03.2022, 20:100 Псковичей приглашают на премьеру спектакля «Дядя Ваня» 29.03.2022, 20:000 «Гонки по вертикали»: Оппозиция, эмиграция и партии перед выборами. ВИДЕО 29.03.2022, 19:500 В Великих Луках определили лучших молодых политиков 29.03.2022, 19:310 Итоги турнира памяти героев-десантников обсудили в Пскове
29.03.2022, 19:187 Как псковичи потеряли хлеб бренда «Fazer» 29.03.2022, 19:030 Коронавирус выявили у 5 учителей и 6 воспитателей в Псковской области 29.03.2022, 18:450 Каждая пятая компания в Пскове работает удаленно - опрос 29.03.2022, 18:270 «Отжать Эстонию»
29.03.2022, 18:250 Великолукских общественников привлекут к контролю качества уборки улиц 29.03.2022, 18:070 В Псковской области планируют увеличить расходы на покупку учебников в школы 29.03.2022, 18:000 Минобороны РФ решило в разы сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях 29.03.2022, 17:473 Развитие туризма в пандемию стало темой обсуждения в областном Собрании
29.03.2022, 17:393 Псковичи могут забрать висевшие на оградах Троицкого моста свадебные замки 29.03.2022, 17:280 Польша разрушает отношения с Россией — МИД 29.03.2022, 17:132 На фабрике «Славянка» сокращается количество династий — Елена Косенкова 29.03.2022, 16:580 «Домклик» возобновляет онлайн-бронирование квартир в новостройках со скидкой на ипотеку Сбера до 0,5%
29.03.2022, 16:504 ПсковГУ не справляется с подготовкой кадров для местных предприятий — Игорь Савицкий 29.03.2022, 16:480 Заболеваемость коронавирусом в Псковской области снизилась почти на 30% 29.03.2022, 16:380 К весенним полевым работам приступили в Псковской области 29.03.2022, 16:350 Александр Седунов рассказал об участии работодателей в учебе псковских студентов
29.03.2022, 16:301 В Псковской области ищут директора для соцгородка 29.03.2022, 16:180 Мокрый снег и гололедица ожидаются в Псковской области 30 марта 29.03.2022, 16:160 Результаты проведенной независимой оценки качества услуг в Пскове обсудили в областном Собрании 29.03.2022, 16:100 Курс доллара упал ниже 84 рублей на московской бирже
29.03.2022, 16:040 Водитель мопеда пострадал в столкновении с ВАЗом в городе Дно 29.03.2022, 16:020 ВТБ улучшил условия выдачи ипотеки с государственной поддержкой 29.03.2022, 16:000 Серебряными призерами международных соревнований по зимнему плаванию стали псковичи 29.03.2022, 15:520 Новый пакет контрсанкций готовят в России
29.03.2022, 15:480 Игорь Савицкий оценил угрозу безработицы в Псковской области из-за санкций 29.03.2022, 15:390 В Пскове начался демонтаж конструкций пролета Троицкого моста. ФОТО 29.03.2022, 15:250 Псковский облсовпроф принял участие в совещании по молодежной политике в Москве 29.03.2022, 15:230 «Умный» пешеходный переход появился в Порхове
29.03.2022, 15:130 Эксперт рассказала, каким специалистам в Псковской области трудно найти работу 29.03.2022, 15:030 Псковские адвокаты окажут бесплатную юридическую помощь беженцам 29.03.2022, 15:000 Троих похитителей рельсов наказали в Порховском районе 29.03.2022, 14:430 Сбер запустил решение для поддержки бизнеса в отрасли ЖКХ
29.03.2022, 14:380 Полумарафон «ЗаБег.РФ» пройдет в Пскове в конце весны 29.03.2022, 14:280 «Кузница»: «Вышка» и среднее профессиональное образование – за чем будущее? ВИДЕО 29.03.2022, 14:170 Hesburger закроет свои рестораны в России и Белоруссии 29.03.2022, 14:120 О трансовых состояниях в музыке расскажут псковичам 9 апреля
29.03.2022, 14:095 Александр Братчиков: Люди должны понять, что работать — это престижно 29.03.2022, 14:020 Себежанин убил сожительницу и ударил ножом ее ребенка 29.03.2022, 13:560 13 млрд бонусов от СберСпасибо списали россияне на покупки с начала года 29.03.2022, 13:510 Стали известны участвующие в голосовании на благоустройство объекты в Пскове
29.03.2022, 13:451 Надзорный комитет рассмотрит жалобы о затянувшемся строительстве дома в Пскове 29.03.2022, 13:436 Елена Косенкова заявила о низком уровне подготовки инженеров в псковском колледже 29.03.2022, 13:370 Северное сияние смогут увидеть псковичи в ночь на 31 марта 29.03.2022, 13:350 О частых ошибках при заполнении документов организациями рассказали псковские юристы
29.03.2022, 13:153 Медведи проснулись в Псковской области 29.03.2022, 13:150 Более 700 тысяч подписок Сбера оформили жители СЗФО в 2021 году 29.03.2022, 13:120 В Псковской области участились кражи велосипедов 29.03.2022, 13:101 Андрей Турчак предложил правительству увеличить расходы на питание в школах
Читать всё

Спецоперация на Украине

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru