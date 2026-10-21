Волк загрыз собаку в одной из деревень Псковского округа

Собаку в деревне Солоново Псковского муниципального округа загрыз волк. Как сообщила Псковской Ленте Новостей одна из местных жительниц, трагедия произошла в ночь с 17 на 18 октября, а утром хозяйка обнаружила, что половины собаки нет. По мнению местных жителей, никто кроме волка этого сделать не мог.

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Солоновчане уверены, что именно волк совершил данное нападение на домашнее животное, потому что от будки, где жила собака, по тропинке в сторону лесополосы Ваулиных Гор находили части тела собаки: хвост, шкуру и клочья ее шерсти.

«Жители деревни очень обеспокоены, если у кого-то еще утащат собаку, то надо будет обращаться к охотникам за отстрелом волков. И мы думаем, что это был не один волк, потому что от собаки остались только голова и передние лапки», — призналась псковичка.

Собаке было примерно 16-17 лет, подростком питомца подобрала жительница деревни и заботилась о ней.