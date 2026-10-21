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Волк загрыз собаку в одной из деревень Псковского округа

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Собаку в деревне Солоново Псковского муниципального округа загрыз волк. Как сообщила Псковской Ленте Новостей одна из местных жительниц, трагедия произошла в ночь с 17 на 18 октября, а утром хозяйка обнаружила, что половины собаки нет. По мнению местных жителей, никто кроме волка этого сделать не мог. 

Изображение сгенерировано нейросетью

Солоновчане уверены, что именно волк совершил данное нападение на домашнее животное, потому что от будки, где жила собака, по тропинке в сторону лесополосы Ваулиных Гор находили части тела собаки: хвост, шкуру и клочья ее шерсти. 

«Жители деревни очень обеспокоены, если у кого-то еще утащат собаку, то надо будет обращаться к охотникам за отстрелом волков. И мы думаем, что это был не один волк, потому что от собаки остались только голова и передние лапки», — призналась псковичка.

Собаке было примерно 16-17 лет, подростком питомца подобрала жительница деревни и заботилась о ней. 

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