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Квартира на улице Яна Фабрициуса в Пскове горела из-за неосторожности с огнем

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Комната и балкон горели в многоквартирном доме на улице Яна Фабрициуса в Пскове из-за неосторожного обращения с огнем 20 октября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС РФ по Псковской области, удалось спасти трех человек и квартиру.

Фотографии: Главное управление МЧС РФ по Псковской области

В 18:18 поступило сообщение о возгорании в пятиэтажном многоквартирном жилом доме на улице Яна Фабрициуса. На четвертом этаже в двухкомнатной квартире огнем повреждены комната и балкон. Причиной, предположительно, стало неосторожное обращение с огнем. Огнеборцами спасены три человека и квартира.

На месте работали 11 специалистов МЧС России и четыре единицы техники.

 

Главное управление МЧС России по Псковской области напомнило о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности с источниками открытого огня, а для раннего обнаружения возгорания в помещении следует установить автономный пожарный извещатель.

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