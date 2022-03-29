Происшествия

Юный пскович отделался условным лишением свободы за хранение наркотиков

Псковский городской суд вынес приговор местному жителю 2003 года рождения, хранившему наркотики в крупном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

4 октября 2021 года подсудимый прибыл в район лесополосы на окраине Пскова, где нашел закладку с наркотиком (мефедроном) массой 20,43 грамма. Найденный сверток он положил в карман джинсов, надеясь впоследствии употребить запрещенные вещества. По пути домой его задержали полицейские, которые обнаружили и изъяли наркотики.

Суд учел смягчающими обстоятельствами возраст подсудимого, полное признание вины и раскаяние в содеянном. Псковичу назначили наказание в виде лишения свободы на срок два года условно с испытательным сроком один год.