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Происшествия

Псковская таможня пресекла перевозку запрещенных таблеток в автобусе

18.04.2022 11:05|ПсковКомментариев: 0

Гражданин Молдовы пытался перевезти через российско-латвийскую границу в Псковской области сильнодействующие вещества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

«Гражданин Молдовы пытался вывезти с таможенной территории Евразийского экономического союза через МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска) "Убылинка" незадекларированные таблетки и смеси, содержащие сильнодействующие вещества», - говорится в сообщении. 

Пассажир автобуса, совершающего международный рейс в Кишинев, заявил об отсутствии у него запрещенных или ограниченных к вывозу товаров и не стал заполнять пассажирскую таможенную декларацию. При таможенном контроле у иностранца обнаружили флаконы и блистеры с различными таблетками и растворами.

Мужчина пояснил, что применяет эти препараты сам и предъявил фотографию рецепта на его имя, выданного в Республике Беларусь.

«В дальнейшем иностранный гражданин рассказал, что приобрел эти препараты у знакомого мужчины для повышения мышечной массы и знал, что данные препараты, содержащие сильнодействующие вещества, ограничены в гражданском обороте. По его словам, показанный им ранее рецепт не является подлинным, так как его передал мужчина, продавший эти препараты», – пояснил заместитель начальника таможни Андрей Горяченок.

Результаты исследования подтвердили, что таблетки содержат в своем составе сильнодействующее вещество – станозолол. Общая масса сотни таблеток составила 7,3 грамма. Растворы во флаконах также содержат сильнодействующие вещества. В их составе – ацетат тремболона массой 20,79 грамма; пропионат тестостерона массой 22,57 грамма и изокапроат тестостерона массой 14,72 грамма.

В отношении гражданина Молдовы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза сильнодействующих веществ).

В ведомстве добавили, что незаконное перемещение через государственную границу РФ (таможенную границу ЕАЭС) сильнодействующих веществ (в том числе в виде лекарств и биологически активных добавок) может быть квалифицировано как преступление, предусмотренное статьей 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ). Данная статья предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей либо в размере дохода осужденного за период до 5 лет.

Теги: #граница #таможня #пассажирские перевозки
Источник: Псковская Лента Новостей
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