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Происшествия

Часть Новоржева осталась без электроэнергии из-за пожара

20.04.2022 10:43|ПсковКомментариев: 0

Пожар произошел в центре города Новоржева в 5.45 20 апреля. Об этом пишет газета «Земля Новоржевская».

Фото здесь и далее: газета «Земля Новоржевская»

«На некоторое время большая часть города была отключена от электричества, так как рядом с местом происшествия проходит линия электропередачи напряжением 10 кВ», - говорится в сообщении.

Горел дом по улице Рабоче-Крестьянской, где проживает женщина 1928 гожа рождения. Она самостоятельно смогла выбраться на улицу, до прибытия пожарных, которых вызвали соседи.

По предварительной информации, пожар произошел из-за нарушения правил безопасности при топке печи.

В настоящее время электроснабжение в городе восстановлено.

Источник: Псковская Лента Новостей
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