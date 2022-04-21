Происшествия

Рыбоохрана задержала на Чудском озере браконьеров из Ленобласти

Двое жителей Ленинградской области подозреваются в незаконной добыче водных биоресурсов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудники полиции по Гдовскому району пресекли незаконный вылов рыбы в акватории Чудского озера. По имеющимся данным, утром 20 апреля на озере у деревни Драготина двое неустановленных граждан незаконно добывали рыбу с использованием сетей. Об этом в полицию сообщил инспектор рыбоохраны, говорится в сообщении.

В результате оперативных мер стражи порядка установили личности браконьеров. Ими оказались неработающие жители Лужского района Ленинградской области 1979 и 1987 годов рождения. У мужчин изъяли две лодки, восемь рыболовных сетей и улов, который составили 264 плотвы, 129 окуней, а также рыбы других пород: судак, щука, густера, язь, налим.

Сумма причиненного ущерба в настоящее время устанавливается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в ведомстве.