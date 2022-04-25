Происшествия

Семья из Италии ищет пропавшего в Псковской области родственника

Семья из Италии ищет своего родственника, пропавшего в Псковской области. Об этом сообщается в группе «Жди меня. Поиск на территории Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Изображение: группа «Жди меня. Поиск на территории Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте»

«Пропал Игорь Евгеньевич Кононов (61 год), родившийся и проживший всю жизнь в Луганске, где за последние 8 лет уже почти привык к бомбардировкам, но продолжал работать и не оставлял родной дом», - написали родственники на сайте программы «Жди меня».

Они сообщили, что в связи «с резким ухудшениям здоровья Игорь Евгеньевич решил приехать к своей семье, которая ждала его в Италии. 16 апреля он выехал из Луганска в Москву, потом из Москвы добрался до границы с Эстонией в Псковской область. Когда Игорь Евгеньевич проходил эстонский пункт КПП Лухамаа, при собеседовании с эстонскими пограничниками он явно перенервничал и, видимо, от испуга начал говорить им, что едет туристом посмотреть Ригу всего на 10 дней, а потом вернется обратно (как сообщила эстонская сторона). Наверное, он думал, что такая версия поездки будет лучше, не понимая всех последствий. В результате эстонская сторона его не пропустила и вернула обратно. Возможно, от перенесенного стресса у мужчины проявилось какое-то расстройство, очевидцы рассказывали, что он вел себя не совсем адекватно, не ориентировался, где он, говорил, что находится в Луганске (Игорь Евгеньевич страдает резкими перепадами давления)», - попытались воспроизвести картину событий его близкие.

Они сообщили, что сотрудники КПП Шумилкино посадили Игоря Кононова на попутную машину, которая довезла его до автовокзала в Пскове.

«По словам водителя попутки, его пассажир рассказал, что собирался ехать в Луганск, вероятно, через Москву.

Полиция Пскова выяснила, что действительно, он находился и на автовокзале, и на железнодорожном вокзале, но билеты через кассу не покупал, однако мог купить напрямую у водителей автобусов. Предположительно Игорь Евгеньевич может находиться в Псковской, Московской, Ростовской или других областях, граничащих с Украиной. Мог потерять сознание. Возможно, его разместили где-то в местах для вынужденных переселенцев», - указали родственники разыскиваемого.



Заявка на поиск имеет номер 2848765. Сведения о местонахождении мужчины можно оставить в комментариях группы «ВКонтакте», в сообщениях группы или напрямую в ответ на заявку на сайте программы «Жди меня», отметили поисковики.

Ранее о пропавшем писали в группе регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».