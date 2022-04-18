Происшествия

Мужчину в красно-черной куртке разыскивают в Псковской области

61-летнего Игоря Кононова разыскивают в Псковской области. Об этом сообщается в группе регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Изображение: поисковый отряд «Лиза Алерт» Псковской области

С 18 апреля его местонахождение неизвестно. Приметы Игоря Кононова: рост 175 сантиметров, плотное телосложение, седые короткие волосы, голубые глаза. Мужчина был одет в красно-черную куртку, серую кофту, серые штаны, темно-бежевые кроссовки, черную кепку. С собой у него находилась черно-красная дорожная сумка.

Информацию, которая поможет найти пропавшего, можно сообщить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112. Требуется помощь добровольцев.