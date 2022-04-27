Происшествия

За кражу шоколада и конфет псковичу грозит до двух лет тюрьмы

Житель Пскова предстанет перед судом за кражу шоколада и конфет из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

Кражу мужчина совершил в марте. Он зашел в магазин, взял со стеллажа 34 плитки шоколада и 25 коробок конфет, сложил все в рюкзак и удалился. В итоге ущерб составил 6 800 рублей. Позже злоумышленник продал товар неизвестному мужчине.

Спустя несколько дней он направился в другой магазин. Пользуясь тем, что за ним никто не наблюдает, положил две упаковки кофе в свою куртку и покинул торговый зал.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция части 1 статьи 158 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.