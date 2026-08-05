Житель Екатеринбурга подозревается в незаконной установке сим-бокса в Пскове

По материалам УФСБ России по Псковской области Следственным управлением УМВД России по Псковской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Екатеринбурга. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 274.3 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции, совершенное организованной группой), сообщили Псковской Ленте Новостей в УФСБ по региону.

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Установлено, что фигурант в июне в городе Екатеринбурге от неустановленного лица получил два сим-бокса – устройства, при помощи которых мошенниками осуществляется дистанционное хищение денежных средств, а также вовлечение граждан Российской Федерации в диверсионно-террористическую деятельность.

В дальнейшем подозреваемый прибыл в город Псков, где арендовал квартиру. За денежное вознаграждение в его задачи входили установка, настройка, поддержание стабильного подключения к сети «Интернет» одного из сим-боксов. Таким образом, злоумышленники имели возможность осуществлять телефонные звонки из-за рубежа с использованием российских номеров.

В настоящий момент фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

