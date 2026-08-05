 
Происшествия

Житель Екатеринбурга подозревается в незаконной установке сим-бокса в Пскове

0

По материалам УФСБ России по Псковской области Следственным управлением УМВД России по Псковской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Екатеринбурга. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи  274.3 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции, совершенное организованной группой), сообщили Псковской Ленте Новостей в УФСБ по региону. 

Видео: УФСБ России по Псковской области

Установлено, что фигурант в июне в городе Екатеринбурге от неустановленного лица получил два сим-бокса – устройства, при помощи которых мошенниками осуществляется дистанционное хищение денежных средств, а также вовлечение граждан Российской Федерации в диверсионно-террористическую деятельность.

В дальнейшем подозреваемый прибыл в город Псков, где арендовал квартиру. За денежное вознаграждение в его задачи входили установка, настройка, поддержание стабильного подключения к сети «Интернет» одного из сим-боксов. Таким образом, злоумышленники имели возможность осуществлять телефонные звонки из-за рубежа с использованием российских номеров.
В настоящий момент фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. 
 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026