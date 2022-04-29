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Экс-главу Великолукского района осудили за злоупотребление полномочиями

Великолукский городской суд вынес приговор экс-главе Великолукского района Сергею Петрову за злоупотребление должностными обязанностями. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что Сергей Петров, являясь главой Великолукского района, использовал свои служебные полномочия вопреки интересам службы с целью реализации земельных участков без торгов.

Подсудимый полностью признал свою вину. Суд признал Сергея Петрова виновным в совершении преступления по части 2 статьи 285 УК РФ и по совокупности преступлений назначил ему наказание в виде лишения свободы на два года условно с испытательным сроком год. Также его лишили права занимать государственные должности в России, в Псковской области и должность главы органа местного самоуправления на 2 года. Приговор суда в законную силу пока не вступил.