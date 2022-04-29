Происшествия

38-летний любитель шашлыков задержан в Пскове

В областном центре задержан подозреваемый в краже. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по региону, экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на улице Труда, поступил сигнал «Тревога».

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 38-летнего псковича, который похитил из торгового зала две упаковки шашлыка.

По факту кражи проводится проверка.