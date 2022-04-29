Происшествия

Женщина с зеленым рюкзаком пропала в Невельском районе

31-летняя Полина Болдосова пропала в Невельском районе. Местонахождение женщины неизвестно с 30 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Фото: группа отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в Псковской области в социальной сети «ВКонтакте»

Приметы женщины: рост 165 сантиметров, нормального телосложения, волосы каштанового цвета, каре-зеленые глаза.

Пропавшая была одета в серую куртку с капюшоном, синие джинсы, светло-зеленые резиновые сапоги. С собой у нее был зеленый рюкзак.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Полины Болдосовой, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.