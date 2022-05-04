Происшествия

За удар ногой в лицо жителю Стругокрасненского района ограничили свободу

Жителя Стругокрасненского района осудили за причинение вреда здоровью. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в местной прокуратуре.

Мировой судья признал виновным мужчину в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.

Суд установил, что местный житель вечером 30 декабря 2021 года «на почве личной неприязни» бросил потерпевшего через бедро на землю, ударил несколько раз рукой по голове и ногой по лицу.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил мужчине наказание в виде восьми месяцев ограничения свободы.