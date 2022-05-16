Происшествия

Пыталовец раскаялся в краже бензопилы и получил условный срок

Пыталовский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении кражи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

В феврале мужчина похитил бензопилу стоимостью более шести тысяч рублей из сарая потерпевшей, которой на протяжении нескольких лет помогал по хозяйству.

При назначении наказания суд в качестве смягчающих обстоятельств учел явку с повинной, активное способствование расследованию преступления, воспитание малолетнего ребенка, признание своей вины, раскаяние в содеянном, инвалидность. Обстоятельством, отягчающим наказание, установили рецидив преступлений.

В итоге суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на 1 год 8 месяцев условно с испытательным сроком 2 года.