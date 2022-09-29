Происшествия

Жительницу города Дно задержали за кражу продуктов

Женщину задержали в городе Дно по подозрению в краже 28 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии пришло сообщение, что из магазина на улице Володарского в городе Дно поступил сигнал «тревога». Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали местную жительницу, которая похитила из торгового зала продукты. Общая сумма ущерба составила 1 960 рублей.

Для дальнейшего разбирательства гражданка передана сотрудникам полиции.