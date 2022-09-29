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Псковские пограничники возбудили уголовное дело в отношении браконьера

Пограничное управление ФСБ России по Псковской области возбудило уголовное дело в отношении псковского браконьера. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

В конце июня вблизи населенного пункта Красная Гора Печорского района пограничники задержали с поличным жителя Псковской области, который незаконно добывал водные биологические ресурсы в акватории Псковского озера, используя для этого запрещенные орудия лова - ставные лесковые рыболовные сети.

У задержанного изъяли рыболовные сети и более 300 экземпляров различных видов рыб, в числе которых окуня и густеру. Результатами оценки установили, что сумма причинённого ущерба водным биологическим ресурсам Российской Федерации составила 101 500 рублей.

Пограничное управление ФСБ России по Псковской области возбудило уголовное дело по статье 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов) в отношении псковича.

За незаконную добычу водных биологически ресурсов нарушителю может грозить штраф в размере до 500 тысяч рублей, обязательные работы сроком до 480 часов, исправительные работы сроком до 2 лет либо лишение свободы на

срок до 2 лет.