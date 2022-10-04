Происшествия

Молодого человека подозревают в краже четырех велосипедов в Пскове

Безработный молодой человек в течение нескольких дней сентября и октября украл четыре велосипеда в Пскове. Похищенное он продал. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Кражи молодой человек совершал на улицах Шелгунова и Некрасова. Причиненный ущерб устанавливают. Владельцы обратились за помощью в полицию. Подозреваемый - безработный пскович 2002 года рождения. Он дал признательные показания.

Велосипеды пскович похищал преимущественно из подъездов домов, а затем реализовывал. В отношении фигуранта возбудили уголовные дела. Часть похищенного изъяли. Проводится расследование.