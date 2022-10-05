Происшествия

Взрывоопасный предмет нашли в великолукском лесу

Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны нашли в Великолукском районе 5 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Взрывоопасный объект находился в лесу вблизи деревни Степанково, калибр - 152 мм. На место обнаружения снаряда выезжала группа разминирования поисково-спасательного отряда города Великие Луки.

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).