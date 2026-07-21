В Опочке проводят проверку по факту гибели женщины в водоеме

Следственные органы СК России по Псковской области проводят процессуальную проверку по факту обнаружения в акватории реки Великой в городе Опочке тела женщины с признаками утопления, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

В ходе осмотра места происшествия, проведенного сотрудниками следственного управления, следов, указывающих на криминальный характер смерти, не выявлено. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следственное управление напоминает, что любой водоем — это место повышенной опасности. Основной причиной несчастных случаев является пренебрежение правилами безопасности.