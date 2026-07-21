Гаражные воры получили наказание в Дедовичах за серию краж

Дедовичский районный суд вынес приговор в отношении двух местных жителей, обвиняемых в совершении семи преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 158 УК РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что в период времени с ноября 2024 по май 2025 года подсудимые Антонов и Васильев, действуя по предварительному сговору, совершили семь краж из гаражей и хозяйственных построек.

Похищенным имуществом подсудимые распорядились по своему усмотрению.

В судебном заседании мужчины полностью признали вину в совершении данных преступлений, возместили в полном размере ущерб, причиненный потерпевшим.

Суд признал подсудимых виновными и назначил им наказание: Антонову в виде штрафа в размере 70 000 рублей; Васильеву в виде обязательных работ на срок 400 часов.