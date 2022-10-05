Происшествия

Гараж горел на Крестовском шоссе в Пскове

Гараж горел на Крестовском шоссе в Пскове 9 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Информация о возгорании поступила в 20:49. Хозяйственная постройка выгорела изнутри полностью, в гараже сгорела кровля. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки внутри бани.

Кроме того, в гдовской деревне Барановка огонь повредил стену и кровлю хозяйственной постройки. Предполагается, что возгорание произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Удалось спасти хозяйственную постройку и жилой дом.

Также в деревне Переслегино Великолукского района сгорело неэксплуатируемое строение. По имеющимся сведениям, пожар случился в результате неосторожного обращения с огнем неустановленного лица. Сотрудники ведомства спасли две хозяйственные постройки.