Происшествия

Пскович ворвался в магазин с ножом и похитил спиртное

Житель города Пскова, угрожая ножом, похитил товар в магазине. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в областном центре вечером 17 октября в магазине на улице Максима Горького неизвестный мужчина, угрожая ножом, открыто похитил спиртное и скрылся. Вскоре его задержали полицейские. Подозреваемый - безработный пскович 1990 года рождения. Изъяты похищенное и нож.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Ведется расследование.