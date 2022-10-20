Происшествия

Более 100 взрывоопасных предметов нашли в Пустошкинском районе

106 единиц взрывоопасных предметов нашли вблизи деревни Забелье Пустошкинского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

Группа разминирования поисково-спасательного отряда Великих Лук идентифицировала 13 ручных гранат Ф1, 13 РПГ-40, 13 артиллерийских снарядов калибра 45 мм, 35 артснарядов калибра 76 мм, 18 артснарядов калибра 120 мм и 14 артснарядов калибра 152 мм.

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).