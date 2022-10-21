Происшествия

Пьяный отчим избил и выкинул из окна четырехмесячного ребенка

41-летний мужчина убил четырехмесячного ребенка в Тюмени. Трагедия произошла этой ночью в доме на улице Оренбургской. Мужчина выпил и затеял ссору со своей сожительницей, под горячую руку попала и их дочка, сообщает пресс-служба СУ СК России по Тюменской области.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Тюменской области

«По версии следствия, в ночь на 21 октября 2022 года, мужчина, находясь в нетрезвом состоянии в квартире дома, расположенного по улице Оренбургской в городе Тюмени, в ходе возникшей бытовой ссоры избил свою супругу, а впоследствии нанес повреждения четырехмесячной дочери. Обе были госпитализированы в медицинское учреждение. От полученных телесных повреждений, несмотря на усилия врачей, малолетний ребенок скончался, а женщине оказывается медицинская помощь», - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Тюменской области.

Мать ребенка рассказала журналистам телеканала «РЕН ТВ», что мужчина нанес младенцу удары, после чего забросил девочку на крышу пристройки. «В Тюмени температура по ночам уже опускается ниже нуля. Когда прибывшие на место медики и правоохранители сняли ребенка, было уже поздно», - рассказала женщина.

По делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося и закрепление доказательственной базы, сообщили в СУ СК по области.