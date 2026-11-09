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Мужчине грозит пять лет колонии за драку из-за ревности на Дне рождения в Пскове

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Празднование Дня рождения в Пскове закончилось дракой из-за ревности и госпитализацией одного из гостей. Мужчина ударил другого участника застолья после ссоры из-за разговора с его женой. Теперь обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры города Пскова.

По версии следствия, инцидент произошёл в августе 2026 года на территории парк-пляжа. Во время праздника один из гостей разговаривал с сидевшей рядом женщиной. Её супругу показалось, что мужчина заигрывает с его женой, и он потребовал прекратить общение.

Между мужчинами вспыхнула ссора, во время которой они начали оскорблять друг друга. После очередного оскорбления обвиняемый ударил оппонента. Тот упал и ударился правой стороной лица о выступ деревянной террасы. Гостей разняли, после чего они разъехались по домам.

Спустя несколько дней обвиняемый узнал, что пострадавший находится в больнице. Он позвонил ему и предложил помощь, а затем 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Однако пострадавший отказался, посчитав сумму недостаточной.

По данным прокуратуры, здоровью потерпевшего причинён вред средней тяжести. Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

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