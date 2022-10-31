Происшествия

Пскович попытался покинуть магазин в похищенной одежде на 30 тысяч рублей

Псковича задержали при попытке покинуть торговый зал в похищенной одежде на 30 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 30 октября в магазине на улице Юбилейной в Пскове неизвестный молодой человек попытался похитить заинтересовавшие его предметы одежды - кофты, свитера, куртки, спортивные брюки в сумме на 30 тысяч рублей. Весь этот гардероб юноша решил надеть на себя и таким образом покинуть торговый зал.

Охранники не позволили подозрительному покупателю скрыться. На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа, и злоумышленника задержали. Им оказался безработный 18-летний пскович. Похищенную осеннюю коллекцию одежды изъяли. Возбуждено уголовное дело.