Бесхозное строение сгорело в новоржевской деревне Жадрицы

Возгорание в бесхозном строении произошло в деревне Жадрицы Новоржевского муниципального округа 16 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС РФ по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в 4:45. Бесхозное строение выгорело изнутри по всей площади. Возможной причиной стало неосторожное обращением с огнем. На месте работали пять специалистов областной пожарной охраны и две единицы техники.

Затем, в 14:19, в садовом некоммерческом товариществе «Кебь» в Псковском округе сгорел садовый дом. Предположительной причиной также стал аварийный режим работы электрического оборудования и сетей вследствие короткого замыкания. На месте работали шесть специалистов МЧС России и две единицы техники.