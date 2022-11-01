Происшествия

Петербуржца с необычной фамилией разыскивают в Псковской области за кражу

Полиция разыскивает жителя Санкт-Петербурга, который обвиняется в краже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

По имеющимся данным, Александр Тарада 1988 года рождения 3 июня 2021 года скрылся от суда. Он обвиняется по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). До настоящего времени его местонахождение не установлено.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Александра Тарады, просят обратиться в МО МВД России «Дедовичский» по телефонам: 8-811-(36)-91-587 или 02.