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Росгвардейцы задержали псковича за кражу продуктов

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Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии пресекли хищение в магазине в Пскове 15 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС РФ по Псковской области. 

Около 17.00 на пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны управления Росгвардии по Псковской области поступил сигнал «Тревога» из магазина, расположенного на улице Труда.

На место происшествия незамедлительно прибыла группа задержания вневедомственной охраны. Сотрудники задержали мужчину, подозреваемого в хищении товара из торгового зала. Им оказался житель Пскова, мужчина 1988 года рождения. По предварительной информации, он похитил продукты. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

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